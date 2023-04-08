Выращивание огурцов на крапивной подушке: легкий способ увеличить урожайность

Таким методом можно выращивать огурцы и в теплице, и в парнике, и в открытом грунте.

Обычно в парник огурцы сеют в середине мая. К этому времени в саду уже появляется молодая крапива.

Для этого способа посадки нужно за неделю нарвать крапивы, порубить ее и залить водой.

Непосредственно в день посева нужно снова нарвать крапивы, измельчить и размять растение.

Затем слой крапивы уложить на дно лунки, присыпать слоем земли и полить настоем крапивы, который настаивался неделю.

Снова присыпаем тонким слоем земли и раскладываем по 2-3 семечка в лунку. Присыпаем землей и ждем всходов.

В дальнейшем оставим только один сеянец в лунке - самый крепкий.

В течение сезона делаем подкормку огуречника зольным настоем, чередуя его с крапивным – 1 подкормка в 10 дней.

Такой способ посадки огурцов позволяет получать урожай от до самых заморозков.