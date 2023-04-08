Певица Ольга Орлова добилась перерасчета материнского капитала

Певица Ольга Орлова пожаловалась, что получила материнский капитал за дочку в размере, полагающимся при рождении первенца. То, что у звезды уже есть 21-летний сын Артем, не учли, сообщает 5 Канал.

Маткапитал пришел через Госуслуги. Но что обидно: пришел, как за первого ребенка. Артема не посчитали, потому что маткапитал стали давать позже его рождения. Мне кажется, несправедливо не считать „старых“ детей действующими, — поделилась Орлова.

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Как же не круто, если не знаешь закон и своих прав. Многие девчонки писали мне просьбы дать обратную связь, когда все завершится. Дело в том, что у них тоже не учли „старых“ детей, хотя на самом деле они тоже ведь берутся в расчет. Порадую Артема: благодаря ему, мы получили на 200-ти тысяч больше, — рассказала Ольга.

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