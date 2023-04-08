Капуста будет крупной и плотной, если создать ей эти условия

Чтобы белокочанная капуста хорошо прижилась после пересадки и начала активно наращивать корни, при посадке рассады в грунт в лунку нужно положить 2 л перегноя, 2 ст. л. древесной золы и 1 ч. л. порошка горчицы для отпугивания вредителей.

Все тщательно перемешать с грунтом, полить теплым розовым раствором марганцовки и можно высаживать сеянцы.

Первые 4 дня капусту нужно поливать ежедневно, а затем один раз в три дня.

Спустя 2 недели под растения вносят первую подкормку. Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. л. аммиачной селитры. Под каждый корень вливают 0,5 л такого средства.

Вторую подкормку вносят еще через 2 недели. В 10 л воды растворяют 2 ст. л. суперфосфата. На этот раз под каждый корень необходимо влить по 1 л. удобрения.

Далее в течение лета капусту каждые две недели удобряют настоем коровяка (1:10).