Богатые водой и дикой природой земли питаются реками Ангольского нагорья, которые текут в северную Ботсвану, а затем стекают в пески пустыни Калахари в Намибии. Среди оживленных болот обитает несколько коренных и местных общин и огромное количество видов животных, включая африканских слонов, черных носорогов и гепардов. Большая часть окружающего региона также изобилует дикой природой.
Фишер Кгетхо родом из ботсванской общины Вайеи, и в поисках рыбы он передвигается по болотам с помощью шеста и каноэ. Но в последние годы ситуация изменилась - как в дельте, так и по всей стране.
"Размеры рыбы уменьшились, запасы сокращаются", - сказал Кгето, жизнь и средства к существованию которого зависят от здоровья экосистемы, агентству Ассошиэйтед Пресс. "Реки, впадающие в дельту, имеют меньший объем воды".
Бурение для разведки нефти, а также вызванное человеком изменение климата, ведущее к более неустойчивому характеру осадков и забору и отводу воды для развития и коммерческого сельского хозяйства, изменили ландшафт, от которого зависит жизнь Кгето и многих других людей и диких животных.
В африканском Окаванго бурение нефтяных скважин разрушает природу
В дельте Окаванго в Африке бурение скважин для разведки нефти, а также антропогенное изменение климата, ведущее к более неустойчивому режиму выпадения осадков и забору и отводу воды для развития и коммерческого сельского хозяйства.
Богатые водой и дикой природой земли питаются реками Ангольского нагорья, которые текут в северную Ботсвану, а затем стекают в пески пустыни Калахари в Намибии. Среди оживленных болот обитает несколько коренных и местных общин и огромное количество видов животных, включая африканских слонов, черных носорогов и гепардов. Большая часть окружающего региона также изобилует дикой природой.
-
-
-
-
-
-
-
23:01
Иван Ободов
Крупнейший производитель электромобилей приостанавливает продажи из-за проблем с безопасностью
Продажи Volkswagen (VLKAY) ID.4 резко остановились после того, как немецкий автопроизводитель издал приказ об остановке продаж 18 000 электрических внедорожников после сообщений о том, что двери открываются во время движения автомобиля.