В африканском Окаванго бурение нефтяных скважин разрушает природу

Богатые водой и дикой природой земли питаются реками Ангольского нагорья, которые текут в северную Ботсвану, а затем стекают в пески пустыни Калахари в Намибии. Среди оживленных болот обитает несколько коренных и местных общин и огромное количество видов животных, включая африканских слонов, черных носорогов и гепардов. Большая часть окружающего региона также изобилует дикой природой.



Фишер Кгетхо родом из ботсванской общины Вайеи, и в поисках рыбы он передвигается по болотам с помощью шеста и каноэ. Но в последние годы ситуация изменилась - как в дельте, так и по всей стране.



"Размеры рыбы уменьшились, запасы сокращаются", - сказал Кгето, жизнь и средства к существованию которого зависят от здоровья экосистемы, агентству Ассошиэйтед Пресс. "Реки, впадающие в дельту, имеют меньший объем воды".



Бурение для разведки нефти, а также вызванное человеком изменение климата, ведущее к более неустойчивому характеру осадков и забору и отводу воды для развития и коммерческого сельского хозяйства, изменили ландшафт, от которого зависит жизнь Кгето и многих других людей и диких животных.