Ученые из Пенсильванского университета опровергли пользу пульсоксиметров при COVID-19

Такие приборы измеряют уровень кислорода в крови, который может снижаться до критического уровня при коронавирусной инфекции.

При этом человек может не ощутить падения уровня кислорода в крови, поэтому в пандемию COVID-19 стали активно использовать пульсоксиметры.

В рамках исследования ученые дважды в день отправляли сообщения с вопросом о самочувствии и наличии одышки людям, зараженным коронавирусом.

Это позволило снизить смертность на 68%, дополнительное использование пульсоксиметра не увеличило данный показатель.