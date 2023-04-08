Ученые из Пенсильванского университета опровергли пользу пульсоксиметров при COVID-19

23:17 2023-04-08

Ученые из Пенсильванского университета пришли к выводу о неэффективности использования пульсоксиметров при COVID-19.

Такие приборы измеряют уровень кислорода в крови, который может снижаться до критического уровня при коронавирусной инфекции.

При этом человек может не ощутить падения уровня кислорода в крови, поэтому в пандемию COVID-19 стали активно использовать пульсоксиметры.

В рамках исследования ученые дважды в день отправляли сообщения с вопросом о самочувствии и наличии одышки людям, зараженным коронавирусом. 

Это позволило снизить смертность на 68%,  дополнительное использование пульсоксиметра не увеличило данный показатель.