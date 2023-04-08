Forbes: самые богатые криптомиллиардеры мира потеряли более 75% капитала за год

Речь идет о 19 людях, которых издание назвало самыми богатыми представителями индустрии криптовалют в 2022 году.

Тогда их совокупное состояние оценивалось в 140 млрд долларов. К 10 марта нынешнего года этот показатель составлял менее 30 млрд долларов.

Наибольше потери зафиксированы у основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В 2022 году он владел состоянием в 24 млрд долларов и занимал вторую строчку рейтинга.

Биржа FTX подала заявление о банкротстве, а самому Бэкману-Фриду грозит тюремное заключение.