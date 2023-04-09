В Институте функциональной медицины США назвали простой способ сократить биологический возраст

Исследователи предложили мужчинам в возрасте 50-72 лет соблюдать определенную диету в течение восьми недель.

Это была диета для поддержки мелитирования. Одновременно участники исследования получили рекомендации по выполнению физических упражнений соблюдению режима сна и релаксации.

Диета, поддерживающая мелитирование, включает продукты, богатые витаминами А,С, а также фолатами и бетаином.

Через восемь недель ученые оценили биологический возраст участников исследования по методу Horvath DNAmAge и выяснили, что он сократился в среднем на 3,23 года.