Историк моды Васильев рассказал, почему закрыли «Модный приговор»

Он отметил, что программа была закрыта 24 февраля 2022 года одновременно с «Жить здорово», «Давай поженимся» и шоу «Ивана Урганта».

Васильев отметил, что все эти программы прекратили работу в одни день, а вместо них стали показывать передачи на злобу дня.

Он рассказал, что «Модный приговор» лишился рекламодателей, и после этого шоу уже не смогло вернуться в эфир.

Васильев уточнил, что Zara и H&M закрылись, многие другие рекламодатели ушли с рынка, а более двух десятков стилистов, работавших в программе, ушли на другие каналы.