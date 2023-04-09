Tagesschau: в Германии планируют существенно сократить расходы бюджета

Издание Tagesschau сообщает, что Линднер выступает против повышения налогов. Он также заявил о необходимости принятия неприятных решений.
Тем временем коалиция «Светофор» борется за бюджет на следующий год, причем каждую поправку к бюджету планируется рассматривать отдельно.
Сообщается, что во время рассмотрения поправок будут учитываться ее объем и обоснование.
На данный момент в Германии обсуждается дефицит бюджета на 2024 год в размере 14-18 млрд евро.
Линднер полагает, что восполнять данный дефицит следует за счет отказа поправок и предложений при рассмотрении бюджета.
В частности, он предлагает повысить тарифы на государственные услуги.