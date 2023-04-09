The Guardian: туристы из Франции и Германии не хотят ехать в Великобританию из-за ограничений после Brexit

В октябре 2021 года было введено правило, согласно которому немцы и французы должны въезжать в Великобританию по загранпаспорту.

До введения этого ограничения для въезда в страну достаточно было предъявить удостоверение личности.

В материале говорится, что после пандемии поток американских туристов в Великобританию восстановился, чего нельзя сказать о путешественниках из Германии и Франции.

В первые два месяца 2023 года количество пассажирских автомобилей, перевезенных через туннель под Ла-Маншем, составило 251 175 против 314 497 в 2019 году.