Из заявления Макгрегора, сделанного в беседе с журналистом Стивеном Гарднером:

Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство.<…> Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие.

Как полагает отставной полковник США, власти Киева дезинформируют население страны и мировую общественность, утаивая реальную ситуацию в зоне боевых действий.

Все кончится тем, что мы позвоним в Киев и нам больше никто не ответит.

Именно такой исход для киевского режима предрек бывший советник минобороны США.