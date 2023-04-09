Песков назвал реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Беларуси несдержанной

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Беларуси», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в марте сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь.

Поводом для соответствующего решения о размещении на территории Беларуси ядерного оружия послужило заявление Великобритании о поставках Украине бронебойных боеприпасов с обедненным ураном.