Умер звезда «Маленькой Веры» актер Александр Негреба

Актер Александр Негреба ушел из жизни в возрасте 61 года. Как уточняет СтарХит, широкий зритель знает его по роли старшего брата главной героини ленты «Маленькая Вера».

Причиной смерти звезды стала онкология: Негреба боролся с раком легких. Как уточняет издание, актер и кинорежиссер ушел из жизни во сне.

Как стало известно, двумя неделями ранее скончалась жена и коллега актера Елена Копцева-Негреба.

На счету Негребы - свыше 20 работ в кино. Александр Валерианович снимался в драме «Абориген», ленте «В городе Сочи темные ночи» и других работах. Последняя его работа - комедийный телесериал «Света с того света».

Помимо актерской деятельности, Александр Валерианович реализовался и как режиссер. В 1991 году вмсете с Олегом Борецким они сняли картину «За день до…»

Александр Негреба начал свою карьеру в Латвии: зрители впервые увидели его работы на сцене местного ТЮЗа. Позже актер сотрудничал с Рижским радио. После переезда в Москву артист служил в театре «Малая драматическая труппа», где воплотил множество ярких ролей.