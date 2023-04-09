Посадите эти растения рядом с томатами: они будут меньше болеть и удивят урожайностью

Бархатцы

Эти однолетники отпугивают слизней, нематод и других огородных вредителей. Лучше выбирать низкорослые сорта и высаживать их в виде бордюра вдоль помидорных посадок.

Настурция

Этот однолетник отпугивает такого опасного вредителя, как белокрылка, а также тлю и листоеда. Настурция защищает томаты от грибковых инфекций. Подойдут кустовые компактные сорта, которые можно высаживать по краю грядки или между растениями.

Базилик

Отпугивает насекомых-вредителей: паутинного клеща, тлю, гусениц и др. Те, кто давно занимается выращиванием томатов, утверждают, что, если рядом с томатными кустами растет базилик, то плоды становятся более вкусными и сладким, общая урожайность повышается.

Достаточно высадить 1 растение базилика на 4 куста томата.

Мята

Это душистое растение отпугивает тлю, белокрылку и муравьев. Чтобы мята не расползалась по всей теплице, лучше ее посадить в контейнеры и закопать в землю между томатами. Также для отпугивания вредителей можно мульчировать грунт под томатами срезанной мятой.

Растения, которые нельзя сажать рядом с томатами:

Капуста всех видов, редис, горчица листовая - плохие соседи для томатов, так как они отрицательно влияют на их цветение.

Растения будут плохо развиваться, медленно будут созревать и плоды.

Укроп и фенхель сдерживают рост и развитие молодых растений.

Плохо соседствуют друг с другом томаты и кукуруза. Их нужно сажать на большом расстоянии.

Картофель и томаты несовместимы из-за распространения фитофторы.

Это грибковое заболевание, которое рано появляется на картофеле быстро перекинется на томаты и уничтожит урожай в короткие сроки.