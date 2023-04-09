PS: юань может стать мировой резервной валютой вместо доллара

Китай стремится конвертировать юань в международную валюту и прекратить глобальное доминирование американского доллара.

Это помогло бы Китаю избежать валютных кризисов и благоприятно повлияло бы на его экономику.

Основной причиной господства доллара в мировой экономике является наличие у США крупного и ликвидного рынка капитала, доступного для размещения активов зарубежными инвесторами.

В этом плане юань пока менее привлекателен, но ситуация может измениться, если Пекин ослабит контроль за движением капитала.

Положительную роль может сыграть и заключение Народным банком Китая соглашений о валютных свопах с европейскими центробанками.