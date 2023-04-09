Отец Филиппа Киркорова нашел новую любовь, потому разводится с женой

В СМИ муссируется новость, что Бедрос Киркоров разводится со второй женой Людмилой Смирновой, с которой артист был в браке 26 лет, сообщает Рамблер со ссылкой на Пятый канал.

А причина в том, что на 91 году жизни певец встретил новую любовь.

Его звездый сын, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, прокомментировал ситуацию вполне доброжелательно. Киркоров-младший заявил, что он и его отец уважают личную жизнь друг друга и поддерживают личный выбор. Филипп назвал избранницу отца красивой женщиной.

Молодец, что почти в 91 год живет полноценной жизнью, и ни в чем не отказывает себе. Правда, периодически у него сердечко отказывает. Если я доживу до этого возраста, буду самым счастливым человеком, — признался поп-король.

Бедрос Киркоров в последнее время много сил и внимания отдавал проблемам со здоровьем. Девяностолетний певец долго восстанавливался от сердечной болезни, затем попал в клинику с тяжелым бронхитом.

Теперь Киркоров-старший чувствует себя очень неплохо и активно участвует в различных телепроектах.