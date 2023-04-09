Опытный дачник объяснил, какие растения помогают бороться с грибами и бактериями на даче

Съедобная зелень, ароматная и полезная, поможет избавиться от грибковых спор и патогенных бактерий.
Попробуйте вместо привычных фацелии и горчицы высадить укроп, анис, иссоп, кориандр, результат вам понравится.
К этому списку можно также добавить эстрагон, тимьян, майоран, мелиссу
Травы в сушеном, мороженом и свежем виде можно применять в кулинаром деле для мясных, рыбных блюд, различных супов.
Мелиссу заваривают как ароматный целебный чай. Многие травки полезны в лечебных целях.
В перечисленных растениях есть эфирные масла, они то и помогают дачнику бороться с патогенной флорой участка.
Они выделяют эти вещества в воздух и в почву, снижая активность плохих бактерий и грибов.
Таким образом огородный участок оздоравливается, что конечно скажется на будущем урожае.