Опытный дачник объяснил, какие растения помогают бороться с грибами и бактериями на даче

Съедобная зелень, ароматная и полезная, поможет избавиться от грибковых спор и патогенных бактерий.

Попробуйте вместо привычных фацелии и горчицы высадить укроп, анис, иссоп, кориандр, результат вам понравится.

К этому списку можно также добавить эстрагон, тимьян, майоран, мелиссу

Травы в сушеном, мороженом и свежем виде можно применять в кулинаром деле для мясных, рыбных блюд, различных супов.

Мелиссу заваривают как ароматный целебный чай. Многие травки полезны в лечебных целях.

В перечисленных растениях есть эфирные масла, они то и помогают дачнику бороться с патогенной флорой участка.

Они выделяют эти вещества в воздух и в почву, снижая активность плохих бактерий и грибов.

Таким образом огородный участок оздоравливается, что конечно скажется на будущем урожае.