Чудовищные травмы: в школе жестоко избили сына Ксении Новиковой из «Блестящих»

14-летнего сына Мирона бывшей солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой страшно избили в школе. Мальчик попал в клинику, у него перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма, сообщает КП.

На старшего ребенка звезды несколько дней назад напал одноклассник. Журналистам об инциденте рассказала адвокат исполнительницы Маргарита Гаврилова.

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, переломы кисти руки и носа. Чудовищный инцидент. На Мирона напал его одноклассник. Мирон от удара головой потерял возможность в полном объеме сопротивляться. Как пояснила Ксения, обидчик школьника занимается то ли самбо, то ли вольной борьбой, - рассказала юрист в телепрограмме «Ты не поверишь!» на НТВ.

Одноклассник стал говорить разные гадости о внешности звездной мамы Мирона. Школьник обиды не стерпел и вступился за мать.

Мальчик первым стал говорить о Ксении гадости. Мирон призвал обидчика к ответу, заставил извиниться. Тот извинился. А когда занятия закончилось - Мирона догнали и избили, это подтверждают другие дети, - поделилась Маргарита Гаврилова.

По словам юриста, родители обидчика уже связались с певицей, предлагали свою помощь.

Я посоветовала Ксении, чтобы она переключила родителей мальчика на меня. Мне звонил отчим ребенка. Он сказал, что они извиняются, сокрушаются, испытывают раскаяние. Они заявили, что готовы оказать любую помощь - например, привезти лекарства. Я ответила, что это не серьезно. У Новиковой дети не брошены, она в состоянии сама обеспечить их всем необходимым, - отметила адвокат.

Ксения будет добиваться справедливости в суде.

За несовершеннолетнего отвечают его родители. Мы будем взыскивать материальный и моральный вред, причиненный ребенку. Судя по всему, родители не горят желанием оплачивать, и придется решать дело в суде. Я предлагала им решить все в досудебном порядке, но конструктивного предложения не услышала, - рассказала юрист певицы.

Старшего сына Ксения Новикова родила от бизнесмена Андрея Середы. У пары есть и младший сын Богдан. После рождения младшего ребенка пара развелась.