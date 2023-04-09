Бывалый садовод назвал 4 способа применения марганцовки в огороде

Итак, познакомьтесь с марганцовкой поближе. Узнайте, чем она полезна для дачных растений.

Марганцевым раствором проливают землю для рассады, чтобы исключить случаи заболеваний. На 5 г кристаллов берем 10 л воды.

Раствором можно обрабатывать внутренние стенки теплицы, это защитит растущие там растения от болезней.

Марганцовку можно использовать как подкормку для смородины, малины, крыжовника, капусты. Берем 3 г порошка разводим в 10 л воды и поливаем растения.

Такая же подкормка нужна свекле, гороху, фасоли. Делаем ее в середине лета.

От вредителей марганцовка тоже помогает. Уничтожает личинки проволочника.

Готовим раствор, как для дезинфекции почвы, заливаем по пол литра в ямки перед посадкой картошки.

Спасаем растения от черной ножки. Готовим раствор: на 5 г марганцевого порошка берем 10 л воды.

Серую гниль можно победить, если опрыскать растения таким раствором: на 2 чайные ложки порошка 10 л воды.