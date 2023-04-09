Эффектные однолетники для клумбы, которые можно сеять прямо в грунт весной

Ограниченное место для рассады на подоконнике не позволяет вырастить желаемое количество рассады овощей и цветов.

У огородников в приоритете овощные культуры, а цветы – как получится.

Но бывалые дачники знают, что можно украсить сад однолетними цветами можно, выращивая их посевом в открытый грунт.

Для того, чтобы все получилось, нужно знать некоторые нюансы:

лучше выбирать цветы, у которых крупные семена;

всходы должны быть приметными, чтобы их нельзя было спутать с сорняками.

Декоративные подсолнухи

Это растение прекрасно растет и цветет при посеве в открытый грунт. Сеют их в середине мая.

Зацветают подсолнухи уже в июле и продолжают цветение до самых заморозков.

Таким же способом хорошо растут и красные высокорослые декоративные подсолнухи.

Календула

Кроме привычной желто-оранжевой календулы есть много очень красивых декоративных сортов: махровые, крупноцветковые, двухцветные и др.

Этот цветок высевают ранней весной, так как он не боится минусовых температур.

Цветет календула все лето до ноября и прекрасно размножается самосевом.

Эшшольция

Это очень устойчивый к заморозкам однолетник.

Неприхотливый и красивый цветок также цветет до заморозков и размножается самосевом.

Можно сеять в открытый грунт ранней весной, как только сойдет снег.

Космея

Главное, выбрать для этого цветка солнечное место – в тени будет слабо цвести.

Особенность этого растения – длительная всхожесть (не менее недели).

Но затем цветы быстро набирают зеленую массу, не боятся похолоданий и вскоре зацветают.

Сеют космею в мае букетным способом – небольшими групками.

Лен однолетний

Высевают лен в апреле или начале мая. Он очень холодостойкий.

Цветет в июле-августе, хорошо размножается самосевом.

Малопа и лаватера

Это родственные растения из семейства мальвовых.

Их можно сеять в грунт, начиная с середины мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

Цветение у них начинается в июле и заканчивается в октябре.