Эффектные однолетники для клумбы, которые можно сеять прямо в грунт весной

Ограниченное место для рассады на подоконнике не позволяет вырастить желаемое количество рассады овощей и цветов.
У огородников в приоритете овощные культуры, а цветы – как получится.
Но бывалые дачники знают, что можно украсить сад однолетними цветами можно, выращивая их посевом в открытый грунт.
Для того, чтобы все получилось, нужно знать некоторые нюансы:
лучше выбирать цветы, у которых крупные семена;
всходы должны быть приметными, чтобы их нельзя было спутать с сорняками.
Декоративные подсолнухи
Это растение прекрасно растет и цветет при посеве в открытый грунт. Сеют их в середине мая.
Зацветают подсолнухи уже в июле и продолжают цветение до самых заморозков.
Таким же способом хорошо растут и красные высокорослые декоративные подсолнухи.
Календула
Кроме привычной желто-оранжевой календулы есть много очень красивых декоративных сортов: махровые, крупноцветковые, двухцветные и др.
Этот цветок высевают ранней весной, так как он не боится минусовых температур.
Цветет календула все лето до ноября и прекрасно размножается самосевом.
Эшшольция
Это очень устойчивый к заморозкам однолетник.
Неприхотливый и красивый цветок также цветет до заморозков и размножается самосевом.
Можно сеять в открытый грунт ранней весной, как только сойдет снег.
Космея
Главное, выбрать для этого цветка солнечное место – в тени будет слабо цвести.
Особенность этого растения – длительная всхожесть (не менее недели).
Но затем цветы быстро набирают зеленую массу, не боятся похолоданий и вскоре зацветают.
Сеют космею в мае букетным способом – небольшими групками.
Лен однолетний
Высевают лен в апреле или начале мая. Он очень холодостойкий.
Цветет в июле-августе, хорошо размножается самосевом.
Малопа и лаватера
Это родственные растения из семейства мальвовых.
Их можно сеять в грунт, начиная с середины мая, когда минует угроза возвратных заморозков.
Цветение у них начинается в июле и заканчивается в октябре.