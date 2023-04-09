Ученые из Университета Глазго нашли связь между грудным вскармливанием и проблемами в школе

Они проанализировали данные о здоровье и школьной успеваемости более чем 190 тысяч шотландских детей, начиная с 2004 года.

Как оказалось, у детей, которые были на грудном вскармливании, риск проблем с обучением в школе был на 20% ниже, чем в случае искусственного вскармливания.

Смешанное вскармливание снижало такой риск на 10% в сравнении с искусственным.

У детей, которых матери кормили грудью, на 20% реже возникали поведенческие и эмоциональные сложности, на 25% - проблемы с физическим здоровьем.