Японцы массово записываются в школы улыбок после пандемии

Первой открылась школа Egaoiku, в переводе – «Обучение улыбке». Ее основателем стала радиоведущая Кейко Кавано.

Она рассказала, что после отмены масочного режима спрос на услуги школы вырос втрое. В ней уже отучились 4000 японцев.

Радиоведущая рассказывает, что многие посетители жалуются, что давно разучились улыбаться.

Некоторые работодатели записывают в школу своих сотрудников, для них проводятся групповые тренинги.

Урок в школе улыбок начинается с разминки, а само занятие с зеркалом длится 45 минут.