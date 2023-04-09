Бывалый дачник раскрыл секрет очень простого способа выращивания укропа

Первый момент - подготовка семян, от этого зависит дальнейший рост и развитие растения. Их нужно замочить на несколько дней перед посевом.

Воду, где замочены семена, нужно менять время от времени. Потом семена вынимаем и просушиваем.

Подготовьте грядку, она должна быть под солнцем. Перекопайте и удобрите перегноем перед посевом.

На грядке сделайте ряды глубиной на 3 см. Между грядками соблюдаем расстояние в 30 см. Готовые грядки присыпьте рыхлым грунтом.

Когда выйдут первые ростки, постоянно рыхлите землю, чтобы к корням свободно доходили кислород и вода.

Подкармливаем куриным пометом, предварительно разведенным в воде: одну часть помета на три части воды. Настой готовим неделю.

Полив делаем таким раствором: готовый настой разводим водой - 0,8 л раствора на 10 л воды.

Поливайте раствором грядки с укропом один раз в 2 недели, предварительно слегка увлажнив почву.