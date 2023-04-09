Китайца осудили на полгода за то, что он напугал 1100 соседских куриц

Вражда началась с того, что на территории мужчины по имени Гу сосед срубил дерево, после чего тот решил отомстить.

Несколько раз он по ночам проникал на территорию соседнего участка, причем пользовался для этого фонарем.

Свет пугал куриц, они в панике забивались в угол. В давке погибло около 500 птиц, Гу обязали выплатить компенсацию соседу.

Вместо этого он повторил свою ночную вылазку с фонарем, которая привела к гибели 640 птиц. Теперь китайца осудили на 6 месяцев тюрьмы и предписали ему выплатить компенсацию в 2 тысячи долларов.