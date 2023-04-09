Павел Дуров хотел купить в Дубае номер для автомобиля за 773 миллиона рублей

Он хотел купить номер для автомобиля, который состоит всего из одной цифры 7 и сделал на аукционе ставку.

Она составляла 35 млн дирхам, что в эквиваленте равно 773 млн российских рублей. Стартовая цена номера была установлена на уровне 15 млн дирхам.

Однако один из участников аукциона перебил ставку Дурова, предложив за номер 50 млн дирхам или 1,1 млрд рублей. Они и выиграл торги, но захотел остаться анонимным.

Все средства, вырученные на аукционе, будут переведены фонду, обеспечивающему раздачу еды нуждающимся в разных странах мира.