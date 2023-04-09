Внучка Бориса Ельцина закрутила роман с сыном олигарха Бориса Березовского

Мария Юмашева - дочь экс-советника Путина Валентина Юмашева и дочери первого российского президента Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, уточняет Рrozvezd.info.

Как стало известно изданию, ранее встречавшаяся с футболистом Федором Смоловым внучка Ельцина сейчас счастлива в объятиях другого известного персонажа.

Мария Юмашева вот уже несколько месяцев встречается с сыном известного политика и бизнесмена 90-х Бориса Березовского Глебом. Избранник девушки родился в браке Березовского и Елены Горбуновой.

Борис Березовский последние годы проживал в Англии под псевдонимом Платон Еленин, будучи в федеральном розыске в России. Бизмесмен скончался в марте 2013 года. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Мария Юмашева открыто выступила против СВО, в поддержку Украины она опубликовала несколько постов. По слухам, с Федором Смоловым она рассталась из-за разницы в политических взглядов.