Ковид, возможно, произошел от человека, утверждает китайский ученый

Тонг, выступая на пресс-конференции, организованной Госсоветом Китая по поводу исследования происхождения вируса, сказал, что в период с января 2020 года по март 2020 года на рынке было взято более 1300 проб окружающей среды и замороженных образцов животных, и исследователи выделили три штамма вируса из проб окружающей среды.



Он также сказал, что пока нет достаточных доказательств, подтверждающих результаты недавних исследований, в которых высказывалось предположение о том, что енотовидные собаки являются источником вируса Covid-19.



Выступая на том же мероприятии, исследователь китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Чжоу Лэй призвал к глобальному научному сотрудничеству в поиске происхождения вируса, заявив, что место, где Covid-19 был впервые обнаружен, не обязательно является местом его происхождения.



В прошлом Китай подвергался серьезной критике за блокирование международных расследований происхождения вируса. Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор не располагает ключевыми данными из Китая о начале вспышки, и такое отсутствие информации, по словам руководителя программы по новым заболеваниям, "просто непростительно".