Тонг, выступая на пресс-конференции, организованной Госсоветом Китая по поводу исследования происхождения вируса, сказал, что в период с января 2020 года по март 2020 года на рынке было взято более 1300 проб окружающей среды и замороженных образцов животных, и исследователи выделили три штамма вируса из проб окружающей среды.
Он также сказал, что пока нет достаточных доказательств, подтверждающих результаты недавних исследований, в которых высказывалось предположение о том, что енотовидные собаки являются источником вируса Covid-19.
Выступая на том же мероприятии, исследователь китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Чжоу Лэй призвал к глобальному научному сотрудничеству в поиске происхождения вируса, заявив, что место, где Covid-19 был впервые обнаружен, не обязательно является местом его происхождения.
В прошлом Китай подвергался серьезной критике за блокирование международных расследований происхождения вируса. Ранее на этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор не располагает ключевыми данными из Китая о начале вспышки, и такое отсутствие информации, по словам руководителя программы по новым заболеваниям, "просто непростительно".
Ковид, возможно, произошел от человека, утверждает китайский ученый
Генетические последовательности образцов вируса, взятых с рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, который считается местом возникновения пандемии, были "почти идентичны" образцам пациентов, зараженных коронавирусом.
Тонг, выступая на пресс-конференции, организованной Госсоветом Китая по поводу исследования происхождения вируса, сказал, что в период с января 2020 года по март 2020 года на рынке было взято более 1300 проб окружающей среды и замороженных образцов животных, и исследователи выделили три штамма вируса из проб окружающей среды.
-
-
-
19:21
Иван Ободов
Эзра Миллер сыграет роль Сальвадора Дали в новом фильме о жизни художника
Один из самых представительных художников 20 века и, возможно, самый экстравагантный из всех, Сальвадор Дали, вернется к жизни на большом экране, где его сыграют Эзра Миллер в роли молодого и Бен Кингсли в роли взрослого.
-
19:20
Иван Ободов
Китай приглашает Венесуэлу принять участие в проекте лунной станции
Правительство Венесуэлы заявило в субботу, что Китай пригласил страну принять участие в проекте Международной лунной исследовательской станции, которая будет служить для "изучения эволюции" Луны и "поиска другой планеты, пригодной для жизни людей".
-
-
-