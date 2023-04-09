Растения, которые нельзя сажать рядом с вишней: от них дерево будет болеть и не даст урожая

Яблоня

И вишня, и яблоня болеют монилиозом, который распространяется спорами и разносится ветром и насекомыми.

Поэтому эти плодовые деревья нужно располагать подальше друг от друга.

Из-за этого, если вдруг заболеет одно растение, то риск заражения у другого будет ниже.

Туи и другие хвойники

Хвойные растения хорошо растут в кислом грунте, а вишня его плохо переносит.

Поэтому этим растениям трудно выжить в одинаковых условиях.

Для вишневых деревьев закисленный грунт не подходит из-за того, что в нем мало кальция, который очень необходим всем косточковым плодовым растениям.

Абрикос, барбарис и грецкий орех

Корни этих культур выделяют в почву токсичные вещества.

Это негативно скажется на росте и развитии вишневых деревьев.

Клубника, картофель, томаты, баклажаны

Все эти растения могут заражаться опасным заболеванием – вертициллезным увяданием, которое сложно поддается лечению.

Возбудитель инфекции обитает в грунте и с одних растений может переходить на другие.

Поэтом вишню нужно сажать подальше от перечисленных культур.