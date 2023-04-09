Растения, которые нельзя сажать рядом с вишней: от них дерево будет болеть и не даст урожая

Яблоня
И вишня, и яблоня болеют монилиозом, который распространяется спорами и разносится ветром и насекомыми.
Поэтому эти плодовые деревья нужно располагать подальше друг от друга.
Из-за этого, если вдруг заболеет одно растение, то риск заражения у другого будет ниже.
Туи и другие хвойники
Хвойные растения хорошо растут в кислом грунте, а вишня его плохо переносит.
Поэтому этим растениям трудно выжить в одинаковых условиях.
Для вишневых деревьев закисленный грунт не подходит из-за того, что в нем мало кальция, который очень необходим всем косточковым плодовым растениям.
Абрикос, барбарис и грецкий орех
Корни этих культур выделяют в почву токсичные вещества.
Это негативно скажется на росте и развитии вишневых деревьев.
Клубника, картофель, томаты, баклажаны
Все эти растения могут заражаться опасным заболеванием – вертициллезным увяданием, которое сложно поддается лечению.
Возбудитель инфекции обитает в грунте и с одних растений может переходить на другие.
Поэтом вишню нужно сажать подальше от перечисленных культур.