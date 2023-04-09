Бывалый огородник дал несколько советов новичкам по выращиванию томатов

Высаживая томаты, поддержите их полезной питательной смесью, чтобы саженцы росли крепкими и здоровыми. Добавьте в ямку измельченные ржаные сухари и чайную ложку древесной золы.

До высаживания рассады за несколько дней уберите два листка снизу.

Чтобы растение и дальше уверенно росло и развивалось, первые десять дней после посадки не поливайте его.

Это будет своего рода закалка, после которой помидоры будут легче переносить засушливые периоды.

Обязательно удаляем пасынки, когда побеги дорастают до 4 см.

Перед периодом цветения посадки обрабатываем борной кислотой: на 10 л воды берем 5 г кислоты.

Если вы заинтересованы в ускоренном созревании плодов, поддержите ваши томаты йодной водой: в 10 л воды надо размешать 30 капель йода.