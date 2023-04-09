Дачник с большим опытом назвал три варианта подкормок для получения сладкой клубники

Первый раз подкормка делается в средних числах апреля. Однако это примерный срок, он зависит от погодных условий и особенностей вашего климата.

В первую подкормку даем азот, чтобы растение пробудилось к жизни и начало активно растить зеленую массу. Подойдет раствор на основе мочевины или нитроаммофоски.

Второй раз удобряем клубнику во время завязывания бутонов. Азот отменяем, и предлагаем ягодным кустам калийные составы, например, селитра калийная или водный настой золы древесной.

В третью подкормку вносим органику или любой минеральный состав. Делаем это после того, как на кустах уже будут ягоды. Чтобы повысить урожайность, вносим борную кислоту.

Если все подкормки внесены в срок и весь уход осуществляется правильно, то ягод будет много, и притом отменного качества.