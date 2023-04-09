18-летняя жительница Индии во время драки с братом проглотила телефон

18-летняя девушка из Индии стала известна на весь мир. То, что с ней случилось, шокировала людей: чтобы спрятать телефон от своего брата, девушка его проглотила, сообщает СтарХит.

Инцидент случился в Бхинде, который находится в индийском штате Мадхья-Прадеш. Девушка вступила в спор с братом из-за телефона, он перерос в драку.

Сестра, чтобы победить, завершила разборки нестандартным способом: просто проглотила технику китайского производства.

Когда во время спора вспыхнули страсти, девушка импульсивно проглотила сотовый телефон, — поделился доктор, удивленный историей пациентки.

Девушка вскоре почувствовала сильную боль в животе, у нее началась постоянная рвота. Близкие доставили ее в больницу.

Медики провели несколько тестов, рентген, томографию и ультразвук. Сначала никто не поверил, что внутри у пациентки средство для связи. Лечащий врач Кушва был шокирован, потому что за 20-летнюю практику еще не сталкивался с этим.

Несчастной провели операцию, хирургическое вмешательство продолжалось два часа, врачи извлекли телефон раздора. Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, ее готовят к выписке.