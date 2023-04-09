Скоропостижно скончался актер «Морских дьяволов» Вадим Волков

О скоропостижной смерти актера Вадима Волкова сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке. Коллеги Волкова уточнили, что звезда отдал театру 12 лет жизни, за это время сыграл 12 ролей в разных спектаклях, сообщает Космополитен.

Артист работал вне амплуа, использовал все краски, отпущенные его таланту, - от лирических до комических, — рассказали в театре. Созданные Волковым образы всегда были важной частью режиссерского замысла, они вносили живое дыхание в постановки и делали героев узнаваемыми, реальными. Вадим Кимович отдавал сцене всего себя.

Вадим Волков появился на свет в Ленинграде 11 февраля 1964 года. Он закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский институт сценических искусств), окончил курсы Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной.

Служил в Театре Ленинского комсомола (сейчас «Балтийский дом»), Формальном театре и других. В последние годы работал в Молодежном театре на Фонтанке. Ближайшие спектакли с участием Волкова были запланированы на 11, 13, 16 апреля.

На счету артиста также свыше 30 работ в кино. Он снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.