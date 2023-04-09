Цветовод со стажем рассказала, почему пионы отказываются цвести и как это исправить

Что мешает цветению?

1. Возраст

Молодой куст в возрасте 1-2-х лет цвести не будет. Отдельные цветочки могут появиться только на 3-й год.

С возрастом цветение будет более обильным.

Также могут перестать цвести пионы, растущие на одном месте около 10 лет.

В этом случае куст нужно выкопать, разделить на куртины, убрав поврежденные корни, и пересадить на новое место.

2. Неудачное место посадки

Лучше всего пионы цветут на солнечном месте или в легкой полутени.

В тени растение цветет плохо. Также важно учитывать кислотность грунта.

Если он кислый, то его нужно раскислять золой или доломитовой мукой.

3. Заглубленная посадка

Если саженец слишком заглубить при посадке, то цветения можно не дождаться.

Опытные цветоводы советуют при посадке заглублять пион не более, чем на 5 см над верхней почкой.

Если проблема в этом, то куст нужно пересадить.

4. Пересушивание почвы

Пионам нужно обеспечить регулярный полив. Особенно это важно в период бутонизации.

Если влаги будет мало, то бутоны могут так и не распуститься. Поливают пионы раз в неделю обильно, выливая под каждый куст три ведра воды.

И делают это вокруг куста, а не под корень, так как его корневая система располагается по периметру на расстоянии 30 см от растения.

5. Недостаток питательных веществ

Большое количество азотных удобрений и недостаток калия приведет к тому, что растение будет наращивать листовую массу, а цвести не будет.

В этом случае, чтобы куст зацвел на следующий год, в июле-августе его нужно подкормить минеральными удобрениями: 20 г суперфосфата и 10 г калиевой селитры заделать в грунт по периметру куста.