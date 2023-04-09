Видео скандала из ночного клуба с участием победительницы конкурса «Мисс Вселенная Казахстан-2022» стало вирусным

19-летняя королева красоты Казахстана Диана Ташимбетова попала в центр громкого скандала. В Сети завирусилось видео, снятое, предположительно, в ночном клубе, сообщает Супер.ру.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная Казахстан- 2022» в кадре в состоянии алкогольного опьянения восседает на коленях мужчины и ведет себя довольно развязно.

Неравнодушные граждане заявили, что участницам подобных конкурсов предъявляются очень высокие требования, ведь им предстоит представлять свою страну на международных конкурсах.

Они также извлекли неизвестные ранее детали биографии Ташимбетовой. Якобы у девушки был роман с женатым мужчиной, с которым она отдыхала в Дубае. Злые языки судачат, будто она отбила у близкой подруги парня.

Пользователи соцсетей недоумевают: как могли девушку с небезупречной репутацией допустить до участия в конкурсе? Появись это видео раньше, Диана, возможно, лишилась бы титула.

Однако это уже случилось: в декабре 2022-го года в аккаунте конкурса «Мисс Казахстан» в соцсети опубликовали сообщение, что девушка лишена короны «за неуважение к оргкомитету, его партнерам и участницам».

Причиной конфликта стало якобы то, что Ташимбетова обвинила организаторов в недостаточном финансировании подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная».