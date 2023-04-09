Bild: на турецкой свадьбе в Дюссельдорфе 50 человек отравились угарным газом

Свадьба проходила в арендованных залах в районе Мерзенбройх. Одному из гостей стало плохо, ему вызвали скорую.

После прибытия медиков на место сработало устройство, сообщающее о повышении концентрации угарного газа.

Как выяснилось, в подвале здания находились два бензиновых электрогенератора, а внутри использовались радиаторы отопления.

Сейчас полиция выясняет причины инцидента. На турецкой свадьбе присутствовало 150-200 гостей, из них 34 человека были госпитализированы, 20 обратились в медицинские учреждения.