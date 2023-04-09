Российские госзаказчики закупают китайские машины вместо европейских

Так, в первом квартале нынешнего года было объявлено 8 тендеров на приобретение автомобилей Haval. Год назад в этот период проводился только один такой тендер.

За квартал было объявлено три конкурса на покупку машин Chery и два тендера на Geely, в прошлом году такие тендеры не проводились.

Аналитики отмечают, что это указывает на рост интереса к китайским автомобилям среди российских госзаказчиков.

При этом фиксируется стабильный спрос на российские автомобили среди заказчиков. На автомобили ГАЗ было объявлено 156 тендеров, на Lada – 152.