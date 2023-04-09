Врач лаборатории «Гемотест» Иванов рассказал, что делать после укуса клеща

Он отметил, что человеку, которого укусил клещ, необходимо сдать насекомое на анализ в лабораторию. Везти его нужно в закрытой емкости.

Если это невозможно, следует сдать анализ крови через 10 дней после укуса для выявления возможных заболеваний.

Иванов отметил, что клещи переносят многие инфекции. Включая энцефалит. Эта болезнь вызывает поражение мозга и может привести к летальному исходу.

Защитить себя можно с помощью вакцинации. Врач также советует использовать репелленты и носить светлую одежду, на которой клеща будет хорошо видно.

Извлекать насекомое нужно пинцетом либо пальцами, медленно выкручивая его из кожи и стараясь не раздавить.