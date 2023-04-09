Bloomberg: Саудовская Аравия хочет превратить Эр-Рияд в крупнейший город мира и переманивает людей из Дубая

По задумке наследного принца Мухаммеда бен Салмана, в городе будет проживать 15 млн человек, и он станет самым крупным в мире.

С этой целью с 2024 года в стране будет введен запрет для госструктур на ведение бизнеса с международными компаниями, у которых нет представительства в Саудовской Аравии.

Это необходимо, чтобы составить конкуренцию Дубаю, в котором действуют более свободные правила, но жизнь обходится дороже.

Некоторые представители глобальных компаний уже выразили готовность перебраться в Эр-Рияд вместе с семьями и открыть там штаб-квартиры.