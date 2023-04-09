«АиФ» назвали самую частую причину смерти людей в России

По информации издания, чаще всего россияне умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2020 году такие болезни стали причиной смерти 900 000 человек.

Ранее сообщалось, что форма сердца влияет на риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Такой вывод сделали кардиологи из Седарс-Синайского медицинского центра по итогам проведенных исследований.

Для этого были проанализированы МРТ-снимки сердца 38 897 людей.

Ученые установили, что у людей с круглым сердцем чаще развиваются мерцательная аритмия и сердечная недостаточность.