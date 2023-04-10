Нюансы обрезки винограда для начинающих садоводов

Зачем винограду обрезка?

Без обрезки нагрузка на виноградную лозу не будет распределяться равномерно. Только при помощи своевременной обрезки можно правильно сформировать виноград и улучшить плодоношение.

Загущенные кусты не смогут полноценно потреблять питательные вещества и будут часто болеть. Урожайность при этом будет падать год за годом. Ежегодная щадящая обрезка придаст растению сил и обеспечит здоровое формирование жизнеспособных завязей.

Во время обрезки нам нужно избавиться от всех старых ветвей, на которых больше не будет урожая. Они только отнимают питание и силы растений.

Выбираем сроки:

Самый первый критерий, который должен быть для нас определяющим — характер климата. В некоторых регионах заниматься обрезкой можно даже в зимнее время. Неблагоприятным временем для проведения обрезки считается осень. Дело в том, что лоза во время обрезки пускает сок. При плюсовой температуре на улице это спровоцирует распространение плесени.

Если ваш виноградник расположен в районе с суровыми и неблагоприятными климатическими условиями, предпочтительной будет весенняя обрезка. Чтобы избежать возможных проблем, лучше приступать к процедуре, как только начнут распускаться почки.

Климат — не единственный показатель. Для успешной обрезки нам нужно еще учесть сортовые особенности и метод выращивания лозы. Если вы выращиваете укрывные сорта, обрезку лучше проводить в осеннее время. Для неукрывных с обрезкой лучше подождать до весны.

В летнее время достаточно просто удалить зеленые побеги, которые кроме загущения никакой пользы не несут. Если вы будете вовремя их удалять, сможете обеспечить равномерный воздухообмен. Солнце будет равномерно освещать ветви.

Как можно провести обрезку?

Урожайность зависит от глазков на винограде и их расположения на побегах.

Поэтому обрезку можно выполнить несколькими путями:

Короткая обрезка. При этом способе на одном годовалом побеге нужно оставить не более пяти глазков.

Средняя. Можно оставить до восьми глазков.

Длинная. После обрезки должно остаться максимум пятнадцать глазков.

Если вы делаете обрезку не первый раз и уверены в своих силах, можете использовать комбинированную обрезку. Новичкам же советую выбирать один из трех конкретных методов.