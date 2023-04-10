Применение яичной скорлупы на даче

Готовим полезное удобрение:

Ценность скорлупы в высоком содержании карбоната кальция, процент которого может достигать 90. Остальные 10% тоже далеко не бесполезны. Это набор питательных веществ, которые так необходимы большинству культур.

Еще одна позитивная особенность яичной скорлупы — характер разложения материала в грунте. Процесс происходит постепенно, а значит растения все это время будут питаться полезными микроэлементами.

Для получения максимального эффекта я рекомендую вносить скорлупу под перекопку. Расход вас порадует: на квадрат грунта потребуется всего пара щепоток. Старайтесь максимально измельчать скорлупу, так на разложение потребуется минимум времени.

Скорлупа для корректировки кислотности почвы:

Каждая культура имеет свои требования к показателю кислотности. При помощи скорлупы можно легко понизить этот параметр и привести его к нейтральному значению. Этот эффект достигается как раз за счет кальция в составе.

Все специальные средства для снижения кислотности обязательно имеют этот элемент в своем составе.

Эффективное средство от паразитов:

Скорлупа отлично справится с медведкой. Если вредитель поселился на вашем участке, приготовьте средство из измельченной скорлупы и нерафинированного подсолнечного масла. Готовое средство просто распределите в междурядьях. Эффект заметите очень быстро.

Поможет скорлупа и от колорадского жука, который так докучает на огороде. Достаточно просто посыпать вредителя молотой скорлупой.

Еще одна группа вредителей, против которых поможет продукт — слизни и улитки. Организуйте барьеры по краям грядок. Вредители поранятся и погибнут.

Мульчируем посадки скорлупой:

Такая мульча очень полезна для грунта и растений. Материала потребуется много, поэтому я делаю запасы в течение зимнего времени. С приходом весны замульчируйте посадки. Скорлупа будет медленно разлагаться и поможет дольше удерживать влагу в грунте. Кроме того, такая мульча не оставит ни одного шанса сорнякам.