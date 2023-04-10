Маск обратился к комментаторам поста Медведева в Твиттере, обсуждающим судьбу Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Твиттере написал о том, что Украина в будущем перестанет существовать и станет никому не нужна.

После этого под постом развернулась дискуссия пользователей по этому вопросу. Илон Маск тоже оставил свой комментарий, призывая людей принимать решения самостоятельно:

Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя.

Пользователи Твиттера в ответ обрушились с критикой в адрес миллиардера за то, что он отказывается выполнять санкции против России.

На это американский предприниматель заявил, что он не считает себя "лучшим другом" Владимиру Путину.