Маск обратился к комментаторам поста Медведева в Твиттере, обсуждающим судьбу Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Твиттере написал о том, что Украина в будущем перестанет существовать и станет никому не нужна.
После этого под постом развернулась дискуссия пользователей по этому вопросу. Илон Маск тоже оставил свой комментарий, призывая людей принимать решения самостоятельно:
Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя.
Пользователи Твиттера в ответ обрушились с критикой в адрес миллиардера за то, что он отказывается выполнять санкции против России.
На это американский предприниматель заявил, что он не считает себя "лучшим другом" Владимиру Путину.