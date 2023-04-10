48-летняя звезда Голливуда Хилари Суонк родила близнецов

О том, что она в интересном положении, 48-летняя Хилари рассказала примерно полгода назад. Сегодня артистка в личном блоге опубликовала первое фото с детьми, сообщает СтарХит.

Это было не очень просто, но мальчик и девочка того стоили, — отметила счастливая мама.

Беременность Хилари Суонк, к слову, протекала относительно легко. Звезда Голливуда до последнего вела активный образ жизни, принимала приглашения на светские мероприятия.

Вы рискуете, тренируясь в период беременности. Зачем она это делает? Хилари, это очень опасно! Пожалуйста, не поднимайте высоко руки. Я так делала, а потом у моей дочери было обвитие пуповиной, и это привело к экстренному кесареву сечению, — писали пользователи Сети в связи с тренировками Суонк.

На счету звезды «Малышки на миллион», напоминает издание, несколько серьезных отношений. А отцом детей актрисы стал бизнесмен Филип Шнайдер. Свои отношения пара узаконила в 2018-м - после двух лет романа.