Не мое: певица Марина Девятова наотрез отказалась от наследства, которое оставил ей умерший от рака бойфренд

Российская исполнительница Марина Девятова замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко с 2016 года. А в юности певица встречалась с другим человеком - врачом Максимом, который старше ее на 12 лет, сообщает 5-tv.ru.

По словам звезды, история любви была красивой: пылкие и искренние чувства, высокая романтика. Но у чудесной сказки оказался нерадостный конец — бывший избранник исполнительницы умер от онкологии.

В интервью Youtube-каналу «PRОжизнь» 39-летняя Марина рассказала, что через полгода после начала отношений она узнала его страшный диагноз: рак мозга. Сам мужчина это держал в секрете.

Он не хотел мне говорить. Я нашла эту информацию в его документах, но не знала, что за такая аббревиатура медицинская. Позже мама моей подруги расшифровала, - поделилась Девятова.

По словам вокалистки, она видела, как любимый увядает с каждым днем. Максим при этом старался приободрить Девятову.

Когда уходил, он посадил меня напротив и рассказал все то, что будет с ним происходить, — рассказала исполнительница.

После кончины избранника Марине Владимировне позвонили юристы: как выяснилось, Максим оставил ей все свое имущество. Но звезда отказалась от наследства и все переписала на родителей умершего.