Двое малолетних заперли в квартире с мертвыми отцом и матерью в Подмосковье

Ужасный случай произошел в Домодедово. Маленькие дети оказались заперты в квартире с мертвыми матерью и отцом, о чем сообщает РЕН ТВ.

Рыдания малышей донеслись до соседей, которые и вызвали стражей порядка.

Проникнув внутрь жилой площади, сотрудники полиции увидели ужасающую картину: дети находились рядом с трупами своих родителей и плакали.

На телах погибших не обнаружено следов насильственной смерти. Следствие разбирается, в чем причина кончины жителей Подмосковья.

С несовершеннолетними, к счастью, все в порядке. Пока они настолько малы, что не осознают произошедшего.