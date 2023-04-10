От рака скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист Лассе Велландер стал известным после того, как стал частью культовой группы. Музыкант был одним из долговечных участников коллектива: он играл в ABBA в 70-х и 80-х годах, когда квартет был на пике популярности, сообщает Космополитен.

О смерти Лассе написали него родные:

С неописуемой грустью вынуждены объявить, что любимый Лассе уснул, — говорится в официальном заявлении его семьи.

У гитариста диагностировали онкозаболевание. Лечение не дало желаемых результат, болезнь развивалась очень быстро.

Лассе недавно заболел. Как выяснилось, у него рак, который стремительно распространился. В Страстную пятницу рано утром он скончался в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе, — добавили родные музыканта.

Играть на гитаре Лассе начал в детстве. Музыкант выступал в составе групп в Норе в Швеции. В октябре 1974-го года он присоединился к молодым талантливым музыкантам Агнете Фельтског, Бенни Андерссону, Бьерну Ульвеусу и Анни-Фрид Лингстад, которые затем создали группу ABBA.

При его участии были записаны главные хиты коллектива, включая «Intermezzo No.1» и «Crazy World».