Владимир Пресняков готовится с размахом отметить свое 55-летие

Владимир Пресняков-младший готовится к празднованию своего 55-летнего юбилея. Реально день рождения певца был еще в конце марта, но торжества намечены на середину апреля, уточняет Рrozvezd.info.

Как выяснилось, артист перенес вечеринку из-за Ларисы Долиной. Владимир Пресняков арендовал элитный ресторан и разослал приглашения, ожидается, что придет более ста гостей. Гулять планируется с размахом.

Хочется устроить большое торжество, - признался артист. Я уже в том возрасте, когда могу это себе позволить.

Изначально Пресняков намеревался устроить вечеринку непосредственно в день рождения, однако собрать в тот день близких не сумел. Он перенес празднования на 4-е апреля, но и здесь не срослось.

День рождения переносится из-за гостей, - рассказала мама артиста Елена Преснякова. Сначала Вова планировал 5-го числа отмечать. Лариса Долина узнала, и возмутилась. Она заявила, что у нее в этот день концерт, но она не может не прийти и не поздравить.

Другой день не подошел Дмитрию Маликову. В итоге дату сместили снова.

Отец именинника, знаменитый музыкант Владимир Пресняков-старший, приготовил сыну подарок: он записал альбом с его самыми известными хитами, но в новой обработке.

Виновник торжества детали будущей вечеринки держит в строжайшем секрете. Его жена Наталья Подольская призналась, что муж не хочет, чтобы на его праздник пробрались посторонние, включая журналистов.

Подольская при этом рассказала, что на празднике будут стриптизы: и мужской, и женский. Наталья намерена во всеоружии подойти к юбилею мужа. Певица села на строгую диету, и планирует соблюдать ее до самого праздника.