Доктор Зухра Павлова объяснила, почему опасно пить кефир на ночь

Тех, кто привык пить на ночь кефир, ждут не самые лучшие новости. Как выяснилось, тем самым они вредят своему здоровью, сообщает Супер.ру.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале объяснила, почему.

У кефира один из самых высоких значений инсулинового индекса, — пояснила доктор медицинских наук. То есть, если его выпить на ночь, когда активность инсулина и без того максимальная, во сне может начаться сильное снижение уровня глюкозы в крови. Печень, соответственно, примется интенсивно ее производить. Значит, к утру можно проснуться с повышенным уровнем глюкозы.

То есть, регулярно употребляя кефир перед сном, человек рискует заработать нарушение углеводного обмена, то есть - нарушение гликемии натощак. По словам доктора Павловой, это уже преддиабет.

Эксперт подчеркнула, что вообще на ночь не нужно ничего ни есть, ни пить - за исключением воды. Да и ее лучше ограничить, если посреди ночи человек просыпается и бежит в туалет.