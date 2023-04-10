Рассада затормозила в росте, как это исправить

Иногда бывает, что после пересадки сеянцы вдруг останавливаются в росте. Почему так случается? Можно ли что-то предпринять?

Опытные дачники рекомендуют первым делом проверить плотность грунта. Если он тяжеловат, его нужно срочно разрыхлить. Если почва по консистенции рыхлая, проблему можно решить с помощью подкормок.

Один из вариантов - состав, состоящий из 0,5 г мочевины, 1,5 г калийной соли, 4 г суперфосфата и 1 л воды.

Второй способ - состав, состоящий из 0,5 г селитры, 2 г сернокислого калия, 4 г суперфосфата и 1 л воды. В принципе, таким раствором можно полить сеянцы даже при нормальном развитии растений - через 10-15 дней после пересадки.

Результат станет заметным в считанные дни: растения станут крепче и расти будут быстрее.

Ощутимый эффект дает также домашняя подкормка на основе алоэ. Готовить его просто: нужно просто добавить 4 ст.л. свежего сока алоэ в 1 л воды. Поливать сразу. Результат также будет заметен очень быстро.