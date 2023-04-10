Умер звезда фильма «Годзилла» 81-летний актер Майкл Лернер

Звезда Голливуда, номинант премии «Оскар» Майкл Лернер скончался в возрасте 81 года. О причине смерти не сообщается, пишет 5-tv.ru со ссылкой на американские СМИ.

Печальную новость сообщил племянник артиста, опубликовав ее в социальной сети. Он подчеркнул, что друзья, знакомые, коллеги Лернера знают его как необычного и талантливого человека.

Мы прошлой ночью потеряли легенду. Словами трудно передать, каким блестящим был мой дядя Майкл, каким влиятельным был для меня, — написал родственник.

Майкл Лернер родился в Нью-Йорке в семье румынских евреев. Изначально актер планировал изучать лингвистику и получить степень профессора английского языка.

После обучения в колледже его планы поменялись, Майкла увлекла творческая стихия. Он стал студентом Лондонской академии музыки и драматического искусства. После окончания учебы Лернер перебрался в Лос-Анджелес и стал принимать участие в крупных кинопроектах.

Его номинировали на премию «Оскар» - за лучшую мужскую роль 2-го плана в фильме «Бартон Финк». Лернер также стал знаменит после того, как сыграл мэра Эберта в ленте "Годзилла".

Он также снимался в фильмах «Улицы Сан-Франциско», «Эльф», «Серьезный человек», «Почтальон всегда звонит дважды», «Белоснежка: Месть гномов» и других.